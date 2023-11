Behandling med lsd og psilocybin på Frederiksberg Hospital i 1960'erne endte i medicinsk skandale

Overlæge Einar Geert-Jørgensen og læge Ketty Kjærbye Kristensen behandlede i 1960'erne danske patienter med lsd og psilocybin på Frederiksberg Hospital. En behandling, der senere viste sig at være en medicinsk skandale.På Frederiksberg Hospital var lægerne i 1960’erne og 1970’erne overbeviste om, at de psykedeliske stoffer lsd og psilocybin gjorde underværker for patienter med forskellige former for psykiatriske lidelser.

Men patientforsøgene i kælderen under hospitalet udviklede sig til en medicinsk skandale, som senest er behandlet i TV 2s dokumentar ’Det sindssyge eksperiment'.Skandalen – og at stofferne blev gjort til misbrugsstoffer i USA og dermed umuliggjorde forskning – dæmpede den kliniske og forskningsmæssige interesse for brugen af psykedeliske stoffer, men i nyere tid har især psilocybin fået fornyet vind under vingern





