Bas Dost efter uhyggeligt kollaps: - Jeg har det godt

Søndag gik der et chok igennem hollandsk fodbold, da Bas Dost kollapsede under opgøret mellem NEC Nijmegen og AZ Alkmar i Æresdivisionen.

Den 34-årige angriber blev efterfølgende skærmet af et stort hvidt klæde, mens han modtog førstehjælp på banen. Han blev herefter båret fra banen og var allerede på det tidspunkt tilbage ved bevidsthed.

Søndag aften fortæller den tidligere Wolfsburg-angriber heldigvis også, at han har det godt igen. Det gør han i et opslag på Nijmegens sociale medier. - Jeg har det godt. Den hjælp jeg fik på banen, var fantastisk. Jeg er på hospitalet nu, og jeg har det godt. Tak for al støtten, lyder det fra hollænderen. headtopics.com

Bas Dost har en lang karriere bag sig, hvor turen har været forbi klubber som Frankfurt, Club Brugge, Wolfsburg og Sporting.

