Bandeleder flygter fra fængsel og USA angriber Houthi-mål i Yemen

Bandeleder var flygtet fra et højsikret fængsel, og begivenhederne fik præsident Daniel Noboa til at erklære, at Ecuador er i en 'intern væbnet konflikt' og erklærede landet i undtagelsestilstand. USA har igen angrebet Houthi-mål i Yemen. Denne gang har de angrebet 14 missiler, der var klar til affyring. Det skriver den amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X.

Ifølge amerikansk militær udgjorde Houthi-missilerne en overhængende trussel for handelsskibe og amerikanske krigsskibe. - Vi vil fortsætte med at tage skridt til at beskytte livet for uskyldige søfolk, og vi vil altid beskytte vores folk, lyder det fra general Michael Erik Kurilla. Det er fjerde gang, at USA har gennemført direkte angreb mod den iranskstøttede Houthi-bevægelse på yemenitisk jord, skriver nyhedsbureauet AP





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

USA beskylder Iran for at være involveret i Houthi-angreb i Det Røde Hav | NyhederUSA beskylder nu Iran for at være 'dybt involveret' i angrebene på kommercielle skibe i Det Røde Hav.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

USA og Storbritannien angriber houthierne i YemenUSA og Storbritannien har angrebet houthierne i det nordlige Yemen, der har forhindret fragtskibe i at nå frem til Israel. Artiklen undersøger, hvem houthierne er og hvad der har fået dem til at risikere liv og lemmer i solidaritet med palæstinenserne.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

USA-ambassadør i FN: Angreb i Yemen overholder international lov | NyhederDen amerikanske ambassadør i FN, Linda Thomas Greenfield, siger til FN's Sikkerhedsråd, at det amerikansk-ledede angreb mod houthi-mål i Yemen, overholder international lov.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Udgangsforbud i Ecuador: Berømt og berygtet bandeleder forsvundet fra fængselscelle | NyhederDer er lige nu skruet gevaldigt op for sikkerheden og overvågningen mange steder i det sydamerikanske land Ecuador. Samtidig er der indført et natligt udgangsforbud.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

12 lande opfordrer Houthi-oprørere til at stoppe med at angribe skibe | NyhederUSA og yderligere 11 lande - heriblandt Danmark - opfordrer i en fælles udtalelse Houthi-bevægelsen i Yemen til at stoppe med at angribe skibe i Det Røde Hav.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

FN-lande advarer Houthi-bevægelse mod at fortsætte med at angribe skibe | NyhederAngrebene udgør 'et betydeligt internationalt problem, der kræver kollektiv handling.'

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »