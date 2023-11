Bageriet med de særlige kunder har rejst sig efter konkurs

No Gluten Bakery er det eneste 100 procent glutenfri bageri i Nordjylland, og deres produkter bliver solgt over hele landet. Joan Sandborg Jørgensen er driftsansvarlig i bageriet.Lige for tiden er det vaniljekranse, der i flæng bliver hevet ud af ovnene.Kamilla købte drømmehotel og sov på alle 10 værelser, før hun var tilfreds

Kamilla Vinter Hoffmann er en frygtløs iværksætter, og nu har hun indledt et samarbejde med en stjernekokVi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk. Du skal acceptere betingelserne for fortsat at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.Hvis du ikke accepterer betingelserne kan du ikke anvende din profil på Nordjyske.dk og mister derved muligheden for at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.

»Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet«Løftebrud efter løftebrud har kostet Venstre dyrt, lyder det fra partinestor og strateg Claus Hjort Frederiksen, der nu kommer med sine råd til den næste formand. Læs mere ⮕

Danmarks målsluger slog til, da det gjaldt: 'Det var fedt'Amalie Vangsgaard scorede Danmarks enlige mål i fredagens Nations League-sejr mod Island. Læs mere ⮕

Græskaravler melder udsolgt: - Det er kommet bag på mig, at det er gået så stærktLæs mere her Læs mere ⮕

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge Læs mere ⮕

Det taler vi om på ing.dk: Er det synd for husejerne?Alle fulgte weekendens stormflod minut for minut. Men selvom det er en naturkatastrofe, ved man, at den kommer med mellemrum. Læs mere ⮕

Politiet melder ud efter kritisk DR-dokumentar: Nu er det slutEfter den kritiske DR-dokumentar og episoder forelagt af Politiken, har Sydøstjyllands Politi truffet en stor beslutning. Læs mere ⮕