B-vitaminerne og deres betydning for kroppen

B-vitaminerne findes i stort set alle fødevarer – men hvad kan de egentlig, og hvorfor er de så vigtige? B-vitamin findes i næsten alle former for fødevarer, og derfor er det ofte også svært ikke at få nok af dem. Veganere skal dog være opmærksomme på, at det formentlig er nødvendigt, at de spiser tilskud af B-12, da vitaminet fortrinsvist findes i fødevarer fra dyr.

(Foto: Shutterstock)I vitaminforskningens spæde år undersøgte den unge amerikanske forsker Elmer McCollum (1879-1967) sammenhængen mellem sygdommen beriberi (en fejlernæringssygdom), nerveskader og fødeindtag. Forskningsarbejdet, der blev foretaget på rotter på forskellige diæter, ledte til opdagelsen af en substans, som Elmer McCollum kaldte for vandopløseligt B. Mangel på denne substans ledte til nerveskader blandt rotterne, men når Elmer McCollum gav rotterne ris, blev de raske ige





