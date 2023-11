B.T.s daglige quiz: Kan du kende disse gamle mænd med magt?

s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

VIDENSKAB.DK: Hvor slemme kan hedebølgerne blive, før vi ikke kan overleve dem længere?Forskere har testet menneskets tolerance over for varme.

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere ⮕

BTDK: Politiet udsender efterlysning: Kan du genkende disse mænd?Kan du genkende disse personer, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

DAGENSDK: 11 fejl der kan skade din vaskemaskine og tømme din pengepungDet føles nogle gange, som om vi altid har kurve fyldt med vasketøj. De hober sig hurtigt op, men du kunne begå nogle dyre fejl, når det kommer til tøjvask. Vasketøjskurvene føles uendelige.

Kilde: DagensDk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Omdiskuteret våbenkøb i Israel kan blive forsinket efter Hamas-terrorTroels Lund Poulsen (V) har skrevet til Elbit og tilbudt ekstra dansk hjælp for at få våben til tiden.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DAGENSDK: Populært produkt solgt i Lidl-butikker over hele landet tilbagekaldes: Kan give opkast og diarréDet populære produkt tilbagekaldes grundet fund af salmonella i produkterne.

Kilde: DagensDk | Læs mere ⮕

INGDK: Ny forskning: Antibiotika kan gøre bakterier resistente over for immunforsvaretOverforbrug af antimikrobielle lægemidler i landbruget kan gøre bakterier mere modstandsdygtige over for menneskets naturlige forsvar. Det er et område, der ikke forskes nok i, siger ekspert.

Kilde: ingdk | Læs mere ⮕