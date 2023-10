B.T. afslører: Anderlecht belønner Jesper Fredberg med ny kontrakt

Videoen er klar, når du har klikket på den grønne knapDen danske fodbolddirektør i Anderlecht, Jesper Fredberg, skal fortsætte med at skabe succes i storklubben.

B.T. kan afsløre, at klubben har sikret sig Jesper Fredberg på en ny kontrakt og belønnet ham for det arbejde, der er blevet gjort i snart et år. Det var fra 1. januar, at Anderlecht i manges øjne tog en risiko og købte den daværende sportschef i Superliga-klubben Viborg fri til en vigtig rolle som fodbolddirektør i en af de største fodboldklubber i Belgien.

Men allerede inden de første 11 måneder er passeret, har klubben set nok og forlænget den aftale, der stod til at udløbe til sommer.Foto: Virginie Lefour/AFP/Ritzau ScanpixDen nye aftale er ifølge B.T.s oplysninger uden en udløbsdato, hvilket indikerer Anderlechts tro på sin danske fodbolddirektørs evner. headtopics.com

Da 42-årige Jesper Fredberg tog over i Anderlecht, var klubben i en stor krise i tabellen, hvor den legede med nedrykningspladserne, men også økonomisk, hvor midlerne til at styrke holdet var meget få.

Et stort vendepunkt blev efter Jesper Fredbergs ankomst beslutningen om at sætte reservemålmanden Bart Verbruggen på holdet, for blot et halvt år senere blev keeperen solgt til Premier League-klubben Brighton for 20 millioner euro, 150 millioner kroner. headtopics.com

Det salg var blandt de største ud af Jupiler Ligaen nogensinde og med afstand en rekordtransfer af en målmand i Belgien.Salget har givet økonomiske midler til at ændre på trupsammensætningen i Anderlecht, som ifølge B.T.s belgiske kilder har sænket omkostningerne.

Danmark Overskrifter

Læs mere:

btdk »

Kærligheden bristet: Jesper Groth single igenLæs mere her Læs mere ⮕

Stor overraskelse: Jesper Groth er single igenDe gik faktisk fra hinanden for et halvt år siden Læs mere ⮕

Jesper Jensen skal træffe dramatisk valg: 'Det er en gyser'Jesper Jensen skal træffe dramatisk valg: 'Det er en gyser' Læs mere ⮕

Vestantarktis og Dommedags-gletscheren smelterVerdens gletschere smelter stadigt hurtigere, skriver Jesper Petersen. Læs mere ⮕

Slår ring om 900 år gammelt vartegn: I fare for at styrte sammenI den italienske by Bologna er frygten i årevis steget – og nu har den nået toppen. Læs mere ⮕

Kreml afviste forleden at Putin havde fået hjertestop: Nu melder mystisk kilde ham dødDen anonyme General SVR-kilde har nu meldt den russiske præsident død. Læs mere ⮕