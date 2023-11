Titlen “vismænd” signalerer, at de er nogle af landets førende eksperter i økonomi, og det skaber troværdighed. De må virkelig vide, hvad de taler om. Det gør de bestemt også. Men ligesom man plejer at have en disclaimer om risikoen på investeringer, burde der måske også være en disclaimer på, hvor stor usikkerhed der er i økonomiske forudsigelser.

Det Økonomiske Råds vismænd forudså eksempelvis en dyb krise i dansk økonomi for bare et år siden. Men den har de siden afblæst, og mener i seneste prognose, at vækstudsigterne er så gode, at vi risikerer en overophedning af økonomien.For hvem kunne forudse at Novo Nordisks fedmemiddel blev en så stor succes, at det løftede hele Danmarks bnp? Eller at Nationalbanken fandt over 50 mia. kr.

Problemet er så, at det er meget, meget sandsynligt, at der i løbet af et år opstår adskillige uventede begivenheder, der får indflydelse på verdensøkonomien. Vi er trods alt over syv milliarder mennesker på kloden.

Det er ikke for at pege fingre ad vismændene. De kan deres kram. Men skal du beskytte din formue, bør din portefølje tage højde for at alt muligt uforudsigeligt kan ske. Både positivt og negativt. Også selvom kloge vismænd har spået om noget andet.

