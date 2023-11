Det hurtige svar er “nej”. Jeg har også et lidt længere svar, for selv om jeg ikke er bekymret over den stigende statsgæld, så kan jeg godt være lidt bekymret over, at den store polarisering i amerikansk politik kan resultere i selvskabte problemer.Det afgørende for, om en statsgæld er holdbar på lang sigt, er, om den vokser mere eller mindre end økonomien.

De 2 pct. inflation er den amerikanske centralbanks mål og således et godt bud på et realistisk langsigtet niveau. En bnp-vækst på 3 pct. kan måske lyde højt, men det er faktisk den gennemsnitlige vækstrate i USA siden 1947 (hvor statsgælden i øvrigt var på samme niveau som i dag). De seneste årtier har væksten været tættere på 2 pct.

USA har også tidligere vist, at det er muligt at nedbringe en stor statsgæld. I 1946 udgjorde gælden 106 pct. af bnp, hvilket 10 år senere var nedbragt til 51 pct., og i 1974 var helt nede på 23 pct. Gælden blev nedbragt ved en kombination af høj økonomisk vækst og en blanding af overskud og små underskud på statsbudgettet.

Det kræver naturligvis politisk vilje at øge skattetrykket eller reducere de offentlige udgifter. Det kan blive en udfordring, da amerikansk politik er blevet meget polariseret, og mens demokraterne nødigt vil reducere de offentlige udgifter, er republikanerne ikke villige til at øge skatterne. Faktisk vil republikanerne hellere sænke skatterne for derved at stimulere økonomien.Dermed berører vi den faktor, der alligevel kan gøre billedet lidt mudret.

