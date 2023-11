Når en lille tømrervirksomhed i fremtiden skal installere den nye Office-pakke, kan den blive pålagt først at tage stilling til, om brugen overtræder principper om “diversity, non-discrimination and fairness” og “social and environmental well-being”.

Det vil være én af konsekvenserne af Europa-Parlamentets udkast til EU-regler om brug af kunstig intelligens, som i disse dage færdigforhandles af de europæiske politikere. Parlamentet foreslår, at alle, som bruger it-systemer, hvor der indgår kunstig intelligens, skal sikre, at de bruger systemet i overensstemmelse med en række principper og også fokuserer på f.eks. transparens, teknisk robusthed og sikkerhed.

I essensen er det klogt at fastlægge europæiske regler om kunstig intelligens. Det samme gælder det meste af forordningen. For selvfølgelig er der behov for regler om så kraftfuld en teknologi som kunstig intelligens. Men reglerne bør rette sig mod de virksomheder, som faktisk udvikler og sælger AI-systemer – f.eks. Microsoft. På samme måde som sikkerhedskrav for biler retter sig mod bilfabrikanterne.

Den enkelte smv’er eller en offentlig myndighed har ingen mulighed for at sikre, at Office-pakken lever op til kravene. I bedste fald skal samtlige brugere sidde og udfylde den samme tjekliste med afsæt i manualen.

Det betyder ikke, at brugerne efterfølgende i vildskab uden konsekvenser kan bruge AI-systemer uden at tage hensyn til EU’s regler for kunstig intelligens. Der gælder i forvejen en masse regler for virksomheder, myndigheder med flere, som skal overholdes, hvad enten man bruger kunstig intelligens eller ej. Herunder regler om beskyttelse af arbejdstagere, kunder, miljø osv.

