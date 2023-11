Med udsigt til høje renter i lang tid fremover er det ifølge Jesper Langmack, chef og partner i kapitalfonden Polaris Flexible Capital, tid til at løfte blikket op fra aktiemarkedet for også at lede efter afkast andre steder.

“Spredning på tværs af aktivklasserne er superinteressant og mere relevant end før,” siger han med henvisning til, at nulrentemiljøet for længst er overstået. “Der er andre aktivklasser, der er sindssygt attraktive. Man kan købe stats-, real- og kreditobligationer, der er masser af aktivklasser, der er superattraktive, så derfor skal man sprede (sin risiko,.) på tværs af aktivklasser, det er ikke kun aktier, der er mange andre ting, der er attraktive nu,” siger Jesper Langmack i denne udgave af Børsen Investor Podcast.

Henrik Henriksen, chefstrateg i fondsmæglerselskabet Petersen & Partners, leder også efter afkast andre steder end på aktiemarkedet. Privat står op mod 50 pct. af hans penge kontant, men han har netop købt korte realkreditobligationer, der giver 4 pct. i rente.

“Gab,” siger Henrik Henriksen om den investering, men forklarer, at han dermed får 4 pct. risikofrit i en situation, hvor økonomien ikke helt har tilpasset sig de højere renter, og hvor centralbankerne endnu ikke er i mål med deres strammere pengepolitik.Begge er dog enige om, at der stadig er mange muligheder for afkast på aktiemarkedet, man skal dog grave godt og dykke ned under indeksniveau og analysere de helt rigtige aktier frem.

