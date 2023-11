Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din meningEU vedtog tidligere i år et løngennemsigtighedsdirektiv, og når det udmøntes i dansk lov, vil virksomheder med over 100 ansatte bl.a. blive pålagt at offentliggøre ligelønstal.

At finde lønforskellen mellem mænd og kvinder er mere kompliceret, end man skulle tro. Med den kommende lovgivning om løngennemsigtighed vil alle virksomheder blive sendt på skolebænken. Regner de forkert, kan det få konsekvenser.

Det virker besnærende simpelt. Tag gennemsnittet af mændenes løn, fratræk kvindernes gennemsnit, og sæt det i forhold til mændenes. Dette procenttal kaldes for løngabet, et mål på lønuligheden mellem kønnene. I EU, hvor ligeløn ellers har været del af unionens charter siden Romtraktaten, er tallet 12,7 pct., et tal, som ofte blev citeret, da EU’s løngennemsigtighedsdirektiv blev vedtaget tidligere i år. headtopics.com

Direktivet har til hensigt at fremme ligeløn. Når det udmøntes i dansk lov, vil virksomheder med over 100 ansatte bl.a. blive pålagt at offentliggøre ligelønstal. I 2021 var tallet herhjemme 14,2 pct. Men kan det virkeligt være rigtigt, at danske kvinder i vore dage tjener så meget mindre end mændene?Disse 14,2 pct. kaldes også for det ukorrigerede løngab.

Uanset hvad man mener om denne fordeling, finder de færreste det urimeligt, at marketingchefen tjener mere end marketingassistenten. EU-Kommissionen anviser da også, at man skal sammenligne lønnen for arbejde af samme værdi. Og hvordan definerer man denne værdi, uden at rette bager for smed? headtopics.com

