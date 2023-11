Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din meningDet er en tilfreds Kaleb, der fejer gulv og går til hånde hos Intercamp i Lunderskov.

Alle fire var indtil for nylig en del af en stadig voksende gruppe på 43.000 unge danskere, som hverken er i job eller startet på en uddannelse. De fire har det til fælles, at de er blevet en del af initiativet Lederalliancen, som alle medunderskrivende organisationer står bag. Her arbejder vi sammen om at matche ledige unge med virksomheder. Det er et partnerskab mellem Lederne, Dansk Industri og Cabi, der arbejder målrettet for at få udsatte grupper i arbejde.

For vi risikerer, at denne her gruppe unge går glip af det fællesskab, man får på en arbejdsplads, og følelsen af at have formål og bidrage. Derfor skal vi række ud til unge og give dem vigtige erfaringer på arbejdsmarkedet. Det skylder vi både dem og vores virksomheder, som har brug for en mangfoldig arbejdsstyrke. Og vi ved allerede, at Lederalliancen virker. headtopics.com

Både Kaleb, Emil, Tjalfe og Jim er nemlig blevet hjulpet videre af ledere og virksomheder, der tager et socialt ansvar og hjælper unge tættere på arbejdsmarkedet. Og ledere og virksomheder fra hele landet oplever, at når de og kommuner står sammen, så kan man lykkes. Men det er en opgave for os alle.

Derfor er vi stolte af at se initiativet bide sig fast over hele landet. Vi kan åbne arbejdspladser og give opgaver, ansvar og adgang til arbejdsfællesskaber. Flere og flere virksomhedsledere påtager sig både ansvar og arbejde med at løfte denne opgave, ligesom kommuner landet over bakker op og deltager aktivt. Senest er landets største kommune, København, kommet med ombord. headtopics.com

