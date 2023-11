Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din meningI 2021 besøgte statminister Mette Frederiksen (S) Modi i Indien for at forbedre de dansk-indiske relationer. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indien ses af mange som en potentiel fremtidig konkurrent til Kinas position som verdens fabrik. Ikke mindst takket være landets strukturelle, demografiske og økonomiske fordele. Der er ganske enkelt mere ro på og et grønnere håb end andre steder.

Markedsattraktivitet bør dog ikke føre til naivitet. Trods øget fokus på forbedring af infrastruktur og politiske initiativer som “Make in India”, står landet stadig over for udfordringer med logistik, protektionisme og bureaukrati. For virksomheder, der ønsker at trænge ind på det indiske marked, er det essentielt at samarbejde med lokale partnere og forstå de muligheder og risici, markedet præsenterer. headtopics.com

Det kræver selvfølgelig knofedt, og I bør forberede jer på godt gammeldags papirarbejde, hvis jeres virksomhed vil eksportere til Indien. Selv efter Modi-regeringens forsøg på at lette arbejdsgangen i erhvervslivet, skal man være klar til en del bureaukrati. Især mht. toldprocedurer og importregler.

Når eksporten til Indien begynder, er det oplagt med et fokus på at etablere sikre betalingsbetingelser. For eksempel ved at opstarte en kunderelation med sikrede transaktioner, før man eventuelt handler med kunder i åben regning. Uanset hvad, skal I have styr på jeres due diligence, når I vurderer jeres kunders betalingsevne. headtopics.com

Netop juridiske slagsmål er noget, der med fordel kan undgås i Indien. At løse konflikter uden for retssystemet kan ofte være den langt mest effektive vej. Det skyldes til dels, at konkurs i en kulturel sammenhæng opfattes ret negativt, og at forholdet mellem køber og sælger generelt er stærkt. Hvis man vil inddrive penge, anbefaler vi derfor, at I først forsøger at forhandle direkte med jeres kunde.

