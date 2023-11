USA's nationale sikkerhedsrådgiver understreger, at Israel har pligt til at gøre alt for at beskytte civile,

Præsident Joe Biden rådfører sig her med sin nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, under en rundbordsdiskussion med ledere fra det jødiske samfund i USA. Sullivan siger, at Israel må beskytte uskyldige civile i Gaza.

