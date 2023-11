Der bliver sat mere fokus på bestyrelsers 'performance' i disse år. Illustration: Michaël DorbecAlt for få bestyrelser bruger en bestyrelsesevaluering som et tjek på, hvordan de kan blive en endnu bedre og mere værdiskabende bestyrelse.

BoardPartners seneste årsrapport, baseret på 1455 bestyrelsesmedlemmer- og virksomhedslederes besvarelser afdækker, at mindre end halvdelen af de adspurgte laver bestyrelsesevalueringer. Og rapporten konkluderer, at dem, der laver evalueringer, klarer sig bedre, end dem der ikke gør. Bestyrelsesevaluering er netop en af de 7 gode vaner, de bedste bestyrelser praktiserer.

En bestyrelsesevaluering kan give en pejling på bestyrelsens generelle værdiskabelse for organisationen.Bestyrelsesarbejdet er i disse år drevet af et øget fokus på ansvarlighed og af styrket regulering headtopics.com

Den kan afdække, hvorvidt bestyrelsen lever op til sit ansvar og de krav, der stilles til bestyrelsen, herunder gældende anbefalinger for god ledelse af den relevante type organisation. Evalueringen belyser i øvrigt ofte en række andre områder, blandt andet bestyrelsens prioriteringer og samarbejde med direktionen samt bestyrelsens sammensætning og kompetencer, fokus, samarbejde og workflowsVigtigheden af at sætte fokus på bestyrelsens ’performance’ bliver yderligere aktualiseret i disse år, hvor bestyrelsesarbejdet generelt er drevet af et øget fokus på ansvarlighed, af styrket regulering og øget gennemsigtighed, krav til...

Pointen er, at mange, mange flere bestyrelser kan have glæde af at komme i gang og bruge evalueringen til afdække, hvordan den måske kan skabe meget større værdi for den organisation, som bestyrelsen spiller en meget vigtig rolle for. headtopics.com

