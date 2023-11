Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din meningTøj fra SHEIN er så billigt, at få bruger tid og penge på at sende det retur. Arkivfoto: Nacho Doce/Reuters/Ritzau Scanpix

På mange måder lyder det som en historie, vi har hørt før: altid større, vildere og billigere. Men med den kinesiske “ultra fast fashion”-gigant Shein tages forbrugsvanviddet i sandhed til hidtil usete højder.

Men Shein er ikke alene om at piske sin popularitet op, for med sig på den sociale og planetære deroute har de en hær af trend-elskende, danske og internationale influenter, der lader til at være fuldstændigt blinde overfor det medansvar, de bærer, ved at reklamere for virksomheden. Moralsk og juridisk. headtopics.com

I 2021 kunne TV2 Nyhederne berette om, hvordan virksomhedens app pludselig var blandt de mest downloadede i Danmark, og i 2022 blev Shein udnævnt til verdens mest populære modevirksomhed på tværs af datafra intet mindre end 113 lande.Influenterne har nemlig en markant indflydelse, især i forhold til at påvirke købsvanerne blandt et yngre publikum

Og alt det i en tid hvor man fra forskningsmæssigt hold vurderer, at vi skal mere end halvere vores tøjforbrug i det globale nord for at komme inden for skiven ift. vores planets bærekapacitet.Det er dog ikke bare på den brede, planetære bane, at Shein gør sig bemærket – nej, tværtimod kommer de under huden på os i mere end én forstand. headtopics.com

Danske influenter risikerer at blive denne ultra fast fashion’s fodsoldater. For det er det brand, de stiller sig bag, og den nedslående tendens, de tager del i, når de åbner endnu en kasse billigt tøj for rullende mobilkamera.

Børsen JobNetanyahu om krig i Gaza: “Den bliver langvarig og svær” Læs mere ⮕

Børsen JobNetanyahu om krig i Gaza: “Den bliver langvarig og svær” Læs mere ⮕

Børsen JobNetanyahu om krig i Gaza: “Den bliver langvarig og svær” Læs mere ⮕

Børsen JobNetanyahu om krig i Gaza: “Den bliver langvarig og svær” Læs mere ⮕

Børsen JobNetanyahu om krig i Gaza: “Den bliver langvarig og svær” Læs mere ⮕

Børsen JobNetanyahu om krig i Gaza: “Den bliver langvarig og svær” Læs mere ⮕