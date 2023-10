Regeringen planlægger at neutralisere den kommunale skattestigning med en statslig skattenedsættelseGem til senere

Regeringen planlægger at neutralisere den kommunale skattestigning med en statslig skattenedsættelseGem til senere

Novo Nordisk slår Lego af pinden i image-målingLæs mere her. Læs mere ⮕

Novos populære slankemiddel viser ikke tegn på øget kræftrisikoLægemiddelagentur ser ikke dokumentation for, at Novo Nordisk-midler giver øget risiko for kræft. Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕