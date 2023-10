Palæstinensere ved en ødelagt gade efter et israelsk angreb ved Vestbredden tidligere på dagen fredag. Foto: Raneen Sawafta/Reuters/Ritzau Scanpix

Palæstinensere ved en ødelagt gade efter et israelsk angreb ved Vestbredden tidligere på dagen fredag. Foto: Raneen Sawafta/Reuters/Ritzau Scanpix

Novo Nordisk slår Lego af pinden i image-målingLæs mere her. Læs mere ⮕

Novos populære slankemiddel viser ikke tegn på øget kræftrisikoLægemiddelagentur ser ikke dokumentation for, at Novo Nordisk-midler giver øget risiko for kræft. Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕