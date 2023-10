USA’s præsident ønsker samarbejde og udtrykte håb om et snarligt møde med Kinas præsident, Xi Jinping

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken (tv.) havde fredag møder med sin kinesiske kollega, Wang Yi (th.), inden den kinesiske udenrigsminister mødtes med præsident Joe Biden.

