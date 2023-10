Store tab på især Grønland er årsag til, at MT Højgaard har besluttet at skille sig af med koncernens aktiviteter i udlandet

“I 2020 skrev vi under på tre store kontrakter, der var fastprisaftaler,” siger Henrik Mielke, topchef i MT Højgaard. Arkivfoto: Magnus Møller

Novo Nordisk slår Lego af pinden i image-målingLæs mere her. Læs mere ⮕

Novos populære slankemiddel viser ikke tegn på øget kræftrisikoLægemiddelagentur ser ikke dokumentation for, at Novo Nordisk-midler giver øget risiko for kræft. Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕

Børsen JobNovo Nordisk varmer op til stor udvidelse i USA Læs mere ⮕