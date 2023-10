Den danskstiftede bagerikæde Lagkagehuset skal have ny topchef, da bestyrelsen vil have en anden profil til at forbedre driften

Britiske Jason Cotta, der har været topchef i Lagkagehuset siden 2019, er nu stoppet på posten. Arkivfoto: Nina Pilgaard

