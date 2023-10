Der er ingen beviser for, at glp-1-lægemidler som Novo Nordisks Ozempic og Wegovy øger risikoen for skjoldbruskkirtelkræft, skriver Det Europæiske Lægemiddelagentur

Der er ingen beviselig kræftrisiko ved at bruge Ozempic eller Wegovy, vurderer europæiske myndigheder Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Børsen JobDanske Banks topchef øjner milliardgevinst ved at afvikle møgsager Læs mere ⮕

Børsen JobDanske Banks topchef øjner milliardgevinst ved at afvikle møgsager Læs mere ⮕

Børsen JobDanske Banks topchef øjner milliardgevinst ved at afvikle møgsager Læs mere ⮕

Børsen JobDanske Banks topchef øjner milliardgevinst ved at afvikle møgsager Læs mere ⮕

Børsen JobDanske Banks topchef øjner milliardgevinst ved at afvikle møgsager Læs mere ⮕

Børsen JobDanske Banks topchef øjner milliardgevinst ved at afvikle møgsager Læs mere ⮕