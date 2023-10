Foto: Ricardo Rojas/Reuters/Ritzau Scanpix, Ezequiel Becerra/AFP/Ritzau Scanpix.

Illustration: Mie Hein HvidkjærEn narkokrig eskalerer lige nu omkring store havne i Holland og Belgien. Flere gange i år er der gjort rekordfangster af kokain, bl.a. på et Mærsk-skib. I Belgien finder tolderne nu så mange stoffer, at de har problemer med at nå at destruere dem

Børsen JobHer er sagen, Troels Lund ikke vil undskylde for Læs mere ⮕

Børsen JobHer er sagen, Troels Lund ikke vil undskylde for Læs mere ⮕

Børsen JobHer er sagen, Troels Lund ikke vil undskylde for Læs mere ⮕

Børsen JobHer er sagen, Troels Lund ikke vil undskylde for Læs mere ⮕

Børsen JobHer er sagen, Troels Lund ikke vil undskylde for Læs mere ⮕

Børsen JobHer er sagen, Troels Lund ikke vil undskylde for Læs mere ⮕