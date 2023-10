Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din meningAI er et effektivt værktøj i håndteringen af kontrakter, der kan automatisere 62 pct.

Manuelle kontrakter kan virke nemmere for virksomhederne, men det styrker konkurrenceevnen at digitalisere processen Det er en ledelsesopgave at sikre overblik over en virksomheds kontraktforhold med kunder, samarbejdspartnere og leverandører. En afgørende del af dette arbejde er også at sikre, at alle virksomhedens kontrakter indgås på strømlinede og gennemskuelige vilkår, og at de bliver effektivt efterlevet af alle involverede parter. Virksomheder og deres ledere skal derfor holde tungen lige i munden, når det kommer til god kontraktstyring.

Alligevel oplever jeg mange virksomheder, der insisterer på, at Contract Management skal udføres helt eller delvist manuelt, hvilket går stik imod den generelle udvikling mod digitalisering, og samtidig medfører det økonomiske tab. headtopics.com

Ifølge den internationale Contract Management-organisation, World Commerce & Contracting (WCC), eroderer virksomhedernes kontraktværdi gennemsnitligt med 8,6 pct. Det er friske 2023-tal, som dermed viser, at mange virksomheder går glip af millioner af kroner, fordi de ganske enkelt ikke har styr på detaljerne i deres kontrakter. Ser vi f.eks. på de helt store it-projekter, er 8,6 pct. rigtig mange millioner kroner, der forsvinder fra bundlinjen.

Ved at undlade eller udskyde digitalisering af processer omkring kontrakter, spænder den enkelte virksomhed ben for sig selv, alt imens den bliver overhalet af de konkurrenter, der har fuldt blus på deres digitalisering. I en virkelighed, hvor digital transformation er en ledestjerne for højere produktivitet, mindre dobbeltarbejde og gladere medarbejdere, er digital Contract Management et decideret konkurrenceparameter. headtopics.com

