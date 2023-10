Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din meningI en tid, hvor bæredygtighed og social ansvarlighed har taget dagsordenen i landets største virksomheder, er det afgørende at rette opmærksomheden mod de mindre og mellemstore virksomheder, smv’erne, som udgør rygraden i vores økonomi.

En nylig rundspørge foretaget af Lederne viser, at kun halvdelen af mere end 1000 ledere reelt er bekendt med csrd-direktivet. Selvom direktivet i første omgang kun omfatter de store virksomheder, er det en uundgåelig sandhed, at kravene gradvist vil bevæge sig ned gennem værdikæden og ramme smv’erne. Sandsynligvis hurtigere end nogen forventer. Og derfor er det manglende kendskab i sig selv en alarmklokke.

For smv’erne er udfordringen dog ikke blot at kende og forstå kravene, men også at vide, hvordan de skal begynde at dokumentere og rapportere for at opfylde disse krav. Her står mange smv’er over for en kompleks opgave. At måle og rapportere om bæredygtighed kræver ressourcer og ekspertise, som ofte ikke er omfattet af smv’ernes nuværende kompetencer.Desværre er mange rådgivningstilbud i dag rettet mod de store virksomheder, hvilket resulterer i projekter, der ofte er for store og ressourcekrævende for smv’erne. headtopics.com

Vi har i Beierholm selv intensiveret arbejdet med bæredygtighed og blandt andet gennemført en væsentlighedsanalyse, udarbejdet klimaregnskab og udgivet vores første esg-rapport.Når smv’erne begynder at tage skridt i retning af bæredygtighed, vil de ikke kun bidrage til en mere bæredygtig fremtid, men også styrke deres egen position i markedet.

Derfor er tiden til handling nu. Vi skal se den nye dagsorden som en ny vækstmotor i dansk økonomi, og dem, som handler først, får fordelen af at være firstmover.

