Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din meningAktiekurserne fortsætter med at falde, selv om økonomien stadig ser ud til at styre uden om en recession. Det er i første omgang de stigende renter, der har presset aktierne.

Samtidig er der tegn på, at kreditten begynder at stramme til. Bankerne har allerede strammet lånevilkårene gennem hele året, men nu begynder også kreditobligationer at mærke presset. Bankerne presses både direkte af stigende renter, fordi de taber penge på de obligationer, de ejer, og indirekte fordi det øger risikoen på deres udlån, ikke mindst til den rentefølsomme ejendomssektor.

Alt dette tyder på, at vi nærmer os smertegrænsen, men kanariefuglene er ikke faldet ned fra pinden endnu. Det er også værd at bemærke, at olieprisen falder på trods af ekstrem geopolitisk usikkerhed. De tragiske begivenheder i Mellemøsten har ikke udløst et økonomisk chok i resten af verden, og en lavere oliepris vil hjælpe med at få inflationen endnu hurtigere ned. headtopics.com

