Særbeskatning på familieejede virksomheder vil kunne svække den internationale konkurrenceevne, mener Niels Thygesen.

Denne overdragelse af beslutningsmyndighed skal ledsages af en for virksomheden ofte livstruende og under alle omstændigheder konkurrencekraftudhulende generationsskifteskat.Synspunktet har senest været fremførtaf cheføkonom Erik Bjørsted fra Dansk Metal og er efter min mening en miskreditering af virksomhedsejernes dømmekraft og et indgreb i den private ejendomsret.

Jeg tvivler på, at generationsskifteskat vil skabe værdi for samfundet, især fordi virksomhedens finansielle fundament svækkes, når der allokeres midler til denne skat. Midlerne skal jo sædvanligvis komme fra virksomheden, som må træffe hårde beslutninger om tilpasninger, herunder afskedigelser og produktionsnedskæringer, for at skaffe finansiering til skatten. headtopics.com

Det er sjældent sådan, at virksomheden eller virksomhedsejeren råder over en stor pose penge, som anvendes til skattebetalingen, og en afdragsordning forlænger blot skaden. Har nogle virksomheder udfordringer med vigende konkurrenceevne som følge af familiedomineret ledelse, må det være en opgave for virksomhedens rådgivere og eventuelle bestyrelse at løse disse udfordringer i samarbejde med virksomhedsejeren.

I stedet for særbeskatning af virksomheder og deres ejere må det handle om at behandle virksomheder og virksomhedsejere respektfuldt, så man styrker konkurrenceevnen, skaber arbejdspladser og forhindrer, at skattebasen eroderes ved, at virksomheder lukker, flytter til udlandet (måske med deres ejere) eller slet og ret svækkes i den internationale konkurrence. headtopics.com

