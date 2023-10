Af Birthe Larsen, lektor ved Institut for økonomi på CBSØkonomiske kriser leder ofte til mange afskedigelser og stigende arbejdsløshed. Det så vi senest under coronakrisen. Afskedigelser er omkostningskrævende for både medarbejdere og virksomheder.

Det er omkostningstungt for afskedigede medarbejdere, da de stilles i en usikker og økonomisk udfordrende situation. Og det er dyrt for virksomhederne, for når konjunkturerne vender, og det lysner, skal de genansætte. Den proces er ressourcekrævende af to årsager. Dels fordi det tager tid at finde den rette medarbejder, og dels fordi det tager tid af oplære en nyansat.

Men hvorfor sænker virksomhederne så ikke i større omfang lønnen for på den måde at undgå afskedigelser? Og hvad er deres generelle overvejelser omkring afskedigelsesbeslutningen, når landet befinder sig i økonomisk krise? headtopics.com

Det har jeg undersøgt i et forskningsprojekt sammen med forskere på Københavns Universitet, Handelshøjskolen i Bergen og San Francisco Fed.Vi spurgte alle danske virksomheder i sommeren 2021 om deres fyrings- og lønpolitik i det første pandemiår 2020. Vi var interesserede i, hvordan de tilpassede deres arbejdskraft under coronakrisen i 2020, om det skete via en tilpasning til antallet af medarbejdere eller en lønreduktion.

Vi spurgte dem også om årsagerne til den tilpasningsstrategi, som de valgte at følge. Vi brugte kvantitative, åbne, hypotetiske og kvalitative spørgsmål til at forstå, hvordan og hvorfor arbejdsgivere foretog tilpasningsprocessen. Vi linkede headtopics.com

derefter vores undersøgelse til registerdata for alle virksomheder og lønmodtagere for at få indsigt i hvilke virksomheder, som gjorde hvad. Det endelige datasæt har svar fra 2400 virksomheder, og det er et repræsentativt udsnit af populationen af danske virksomheder.For det første fandt vi, som forventet, at fyringer er mere udbredte end lønnedsættelser, men at lønfald langtfra er sjældne.

