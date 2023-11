Børnelæger slår alarm: Får alvorlige kranieskader

»Som børnelæger vil vi meget gerne bidrage til at mindske risikoen for, at spædbørn kommer til skade ved fald. Derfor opfordrer vi forældre til at være meget opmærksomme på den risiko, der er for, at et barn kan falde ud af en babylift eller babynest med liftfunktion,« siger cheflæge på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Morten Breindahl.

Han har taget initiativ til en national opgørelse, men han slår fast, at der langt fra er tale om en komplet registrering, så han forventer, at der er et stort mørketal. »Vi kan ikke være sikre på, at alle tilfælde indrapporteres, eller at der i alle situationer bliver etableret en kontakt til en børneafdeling (...) Den registrering, vi har lavet i det sidste års tid, afspejler derfor formentlig desværre kun toppen af isbjerget,« slutter Morten Breindahl.Vær opmærksom på, at du lægger dit barn midt i liften, og at du har fat i begge håndtag, når du løfter den.

Sørg for at finde et ligevægtspunkt, hvor dit barns hoved ikke peger ned mod jorden. Dette er særligt vigtigt ved lifte, hvor der ikke er faste sider.Sikkerhedsstyrelsen fortæller videre, at de allerede har undersøgt en række produkter, dog uden at finde alvorlige fejl. Efter hospitalernes henvendelse har de dog iværksat yderligere undersøgelser, som endnu ikke er afsluttet.

