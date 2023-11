Bør du vaccinere dine små børn mod influenza?

Nogle vacciner er åbenlyst vigtige at tage imod. Vaccination mod corona har haft enorm værdi for at beskytte de ældste og mest sårbare.

Vi – en lægemiddelforsker, en børnelæge og en infektionsmediciner, som i øvrigt alle tre sidder med i Sundhedsstyrelsens vaccinationsråd – har derfor lavet en kort beskrivelse af, hvad vi ved (og ikke ved) om influenzavaccinen til børn.Vi håber at kunne gøre beslutningen lettere for forældre – hvad enten de vælger at tage imod vaccinen til deres børn eller ej.

Influenza smitter via hoste og nys, ved direkte kontakt med en smittet, og hvis man rører ved de samme ting, for eksempel dørhåndtag og computere.De fleste, der får influenza, får også symptomer (60-80 procent). De kommer normalt indenfor et par dage og starter med høj feber, der udvikler sig over få timer. Influenza varer typisk i fem til syv dage med gradvis bedring undervejs. headtopics.com

Feberkramper er i øvrigt oftest ufarlige, men opleves meget skræmmende for forældrene og kræver vurdering på børneafdeling. Voksne kan smitte videre fra cirka 24 timer før, de får symptomer, til cirka et døgn efter, at feberen er væk, altså typisk i cirka en uge.

Når influenza kan udvikle sig til mere alvorlig sygdom, skyldes det især, at influenza gør én sårbar for at få lungebetændelse forårsaget af bakterier ’oveni’ i ens influenza.Influenza hos spædbørn kan være vanskeligt at skelne fra andre infektioner. Derfor skal spædbørn med influenza nogle gange forbi en børneafdeling til vurdering og eventuelt behandling. headtopics.com

