Automatpilot virkede ikke: Tesla frikendt i sag om dødsulykke

Der skulle være tale om en menneskelig fejl, og Lee havde drukket alkohol, inden han satte sig bag rettet, argumenterede advokaterne. Sagen kan få stor principiel betydning, da flere sager af lignende karakter er på vej i det amerikanske retssystem.

Blandt andet i en dødsulykke hvor en chauffør i en Tesla Model 3 blev fanget under en lastbils anhænger. Ifølge sagsøgerne bremsede automatpiloten ikke op eller greb ind i styringen. Chaufføren døde.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VERSION2DK: Rigspolitiet vil rette op på ulovlige it-systemer med nyt udbud: »Det er en høj prioritet«It-chef for Rigspolitiet, Stig Lundbech, regner med, at flere af politiets it-systemer igen kommer til at overholde loven, så snart et udbud af systemerne er på plads.

Kilde: version2dk | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Flytter produktion af sild fra Nordjylland til FynTenax Sild flytter produktion for at rette op på underskud

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Ørsted dropper kæmpeprojekter og taber milliarder: 'Det her kommer vi aldrig til at gøre igen'Topchef Mads Nipper mener, at det må være op til andre, om han er den rette mand på posten.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Kolleger fik mistanke om sigtede betjente: Nu er de seks betjente blevet hjemsendtSeks betjente fra Københavns Politi er sigtet i sag om videreoverdragelse af euforiserende stoffer.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

JPPOLITIK: Undersøgelse af Elbit-sag er vedtaget og skal afsluttes inden aprilBlandt andet Jakob Ellemann-Jensens og Statsministeriets rolle i sag om våbenkøb skal undersøges af advokater.

Kilde: jppolitik | Læs mere ⮕