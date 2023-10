Atom Computing lancerer deres første generation af kvantecomputere

En del af Atom Computings første generation af kvantecomputere. Her ses deres blå lasere, der bruges til lave neutral atom kvantebits. Illustration: Atom Computing.

Et antal, der med længder slår den tidligere rekordholder IBM, hvis Osprey Machine indeholder 433 kvantebits. Selvom antallet af kvantebits ikke nødvendigvis betyder højere ydeevne, så er det vigtigt med et stort antal i fremtidens fejlfrie kvantecomputere.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

Du kan til enhver tid indstille dine kontaktpræferencer, under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din ING/Profil.Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet. headtopics.com

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaUndertegnede har selvfølgelig intet at gøre med denne kvante-forsknings-gruppe det vil sige med forfatterne til abstract men spændende er det ...

Selv mener jeg dog at hvis sådan som jeg selv formoder at ifølge energi-tids-kvantiseringen imellem energi-niveau-separationen DE og banebevægelsens periode i tid Dt nemlig ifølge DE Dt=h og ifølge energi-tids-ubestemtheds-relationen i iagttagelsesprocessen dE dt > h at hvis banebevægelsens periode i tid for eksempel er submikrosekund lad os sige 10^-7 sekund og ubestemtheden i tid eller dekohærenstiden er for eksempel 100 sekunder så bliver antallet... headtopics.com

Læs mere:

ingdk »

Joe Biden undsiger palæstinensiske tabstal: 'Han er med til at styrke Israels narrativ i krigen'Med al krig følger en informationskrig, og selvom Joe Biden støtter Israels interesser, har han ifølge eksperter ret i, at tabstallene er usikre. Læs mere ⮕

GOG kollapser totalt og taber dramatisk Champions League-bragGOG tabte torsdag aften mod portugisiske Porto med 31-32 i Champions League, selvom fynboerne havde en stor føring undervejs. Læs mere ⮕

Danmark er dybt afhængig af amerikanske techleverandørerDanmark er blevet fuldstændig afhængig af en lille gruppe amerikanske techleverandører, hvilket har gjort os sårbare og dyrt købt. Selvom der er danske udviklede løsninger, er det amerikanske licensprodukter, der dominerer det offentlige it-system. Dette skaber svage forhandlingssituationer for myndighederne over for amerikanske leverandører. Læs mere ⮕

Mange oversvømmelsesprojekter ligger stille i DanmarkSelvom kommunerne allerede i 2015 skulle implementere et EU-direktiv og lægge planer for sikring mod oversvømmelser, så ligger mange af projekterne stille. Boligejere forsøgte at redde inventar og ejendom fra oversvømmelserne, som kunne have været undgået, hvis klimatilpasningsplanerne var gennemført. Læs mere ⮕

Amerikansk topjurist advarer: Big Tech vil hindre adgang til AI-data under nye EU-loveFlere af EU&039;s nye datalove giver mulighed for, at Big Tech uden skyggen af bevis kan undtage AI-træningsdata fra deling, selvom det er en af hovedpointerne med lovgivningen. Det mener den amerikanske IP-ekspert Sharon Sandeen. Læs mere ⮕

Iranere under pres: - Det er deres taktikLæs mere her Læs mere ⮕