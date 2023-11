Arktis Bliver Militariseret Magtpolitisk Zone

Med sin geostrategiske beliggenhed og profitable naturressourcer er Arktis hurtigt ved at blive en militariseret magtpolitisk zone, som USA, Europa, Rusland og Kina strides om i den nye kolde krig. Engang var Arktis stort set en fredelig zone, hvor man i samarbejde bedrev international videnskabelig forskning. Men i dag er området hurtigt ved at blive præget af militariseret magtpolitik

. Tungt bevæbnede nationer omgiver det smeltende Arktiske Ocean og dets ustabile miljø med eroderende kystlinjer, tilgængelige naturressourcer og omstridte maritime passager. Skulle Grønland blive uafhængigt, ville Danmark miste sin status som arktisk stat, og uafhængigheden ville potentielt kunne true Washingtons fortsatte brug af basen i Thule. I februar lancerede USA uden større presseomtale månedlange militærøvelser i Arktis med Finland og Norge som værtsnationer. Pentagons Europa-kommando beskrev øvelserne – kaldet Arctic Forge 23, Defense Exercise North og Joint Viking – som en måde at “demonstrere parathed ved at indsætte en troværdig kampstyrke for at vise styrke på NATO’s nordflanke”. Øvelserne samlede mere end 10.000 soldater fra USA, Storbritannien, Tyskland, Holland, Danmark, Finland og Norge. Det kunne være kommet til egentlige kamphandlinger tidligt i februar, da USA’s militær skød en uidentificeret genstand ned over Alaska, kort efter at et amerikansk jagerfly bragte en påstået kinesisk spionballon ned over Atlante

:

DAGENSDK: Efter kæmpe 'bombe' tog Farhad-sagen uventet drejning - men det stopper ikke herDer bliver fortsat kastet lys på Farhad-sagen, der efterhånden indeholder flere ubesvarede spørgsmål end svar.

Kilde: DagensDk | Læs mere »

DAGENSDK: Familie bookede deres drømmeferie: To dage senere, bliver alt ødelagtFamilien havde booket drømmeferien til Kreta.

Kilde: DagensDk | Læs mere »

BTDK: Nye priser: Disney+ bliver blandt de billigste streamingtjenesterLæs mere her.

Kilde: btdk | Læs mere »

BTDK: Se videoen: Her bliver direktør straffet for truende adfærdHvad siger I til det sammenstød?

Kilde: btdk | Læs mere »

BORSENDK: Analytiker før Mærsks regnskab: “Bliver en gyser”Analytiker før Mærsks regnskab: “Bliver en gyser”

Kilde: borsendk | Læs mere »

BORSENDK: Analytiker før Mærsks regnskab: “Bliver en gyser”Analytiker før Mærsks regnskab: “Bliver en gyser”

Kilde: borsendk | Læs mere »