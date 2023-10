Arkæologer finder 11.000 år gammel statue af mand, der holder om sin erigerede penis

Statuen, der formentlig er blevet bygget mellem år 8700 og 8200 f.v.t., er kendetegnet ved et stort hoved, udstående skuldre, rygsøjle og ribben, og så holder han om sin erigerede penis med begge hænder.

Arkæologerne har en teori om, at mandens penis er så meget i fokus, fordi han kan have været stamfader for en familie eller klan.Flere karakteristika ved statuen og udgravningsstedet indikerer ifølge arkæologerne, at statuen først og fremmest er en hyldest til en afdød.

Udover at manden har et særdeles udmagret udseende med meget udtalte ribben, er han nemlig også i selskab med en grib hugget i kalksten, som er en kendt ådselæder.Karahan Tepe er et udgravningssted, hvor en neolitisk bebyggelse, som blev fundet i år 1997, engang blomstrede. headtopics.com

»Skildringen af en mand med en erigeret penis må symbolisere liv. Derfor tror vi, at statuen reflekterer både døden og livet i en,« siger Necmi Karul, der er arkæolog på Istanbul University i Tyrkiet. Ted Banning, der er professor i antropologi på University of Toronto i Canada, og som ikke var en del af udgravningen, mener, at statuen formentlig skildrer en stamfader af en art.

»Det faktum, at figuren holder om sin penis med begge hænder underbygger også fortolkningen af, at det potentielt symboliserer en person, der var stamfader for en social gruppe såsom en familie eller klan,« siger Ted Banning til Live Science.Spionsatellitter afslører flere hundrede ukendte fæstninger fra RomerrigetVideo, video, video! headtopics.com

