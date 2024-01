App skal hjælpe danskere med tinnitus

Alene i Danmark har 800.000 mennesker susen for ørerne. Forskere vil hjælpe dem med en app, der giver terapi. Tinnitus kan være en fortvivlende tilstand, og der findes endnu ikke en kur, der kan fjerne tinnitus, Men men terapi kan ens øresusen træde mere i baggrunden. (Foto: Shutterstock)Det suser, piber, ringer, bruser eller lyder som en motor, der aldrig stopper. Tinnitus er en tilstand, som intet mindre end 740 millioner mennesker på verdensplan anslås at leve med.

I Danmark er det op mod 800.000, der kan svare ja til at høre en lyd i deres ører. De fleste lever fint med tilstanden, men for nogle er tilstanden så alvorlig, at den hæmmer livskvaliteten. Nu mener et internationalt forskerhold at have udviklet en app, der kan hjælpe på den fortvivlende tilstand hos dem, som er mest plaget af den. »En af de mest almindelige misforståelser om tinnitus er, at der ikke er noget, du kan gøre ved det; at man bare må leve med de





