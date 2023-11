Antijødisk folkemængde lukker lufthavn i Dagestan

En ophidset folkemængde stormede søndag lufthavnen i republikken Dagestan i Rusland efter at have hørt forlydender om, at et fly fra Israel ville lande der.Reuters skriver, at et antal israelere og jøder er blevet bragt i sikkerhed i et beskyttet lokale i lufthavnen.

Folkemængden brød gennem dørene til terminalen. Andre brød gennem sikkerhedsbarrierer og løb ud ad landingsbanen.Fly på vej til lufthavnen omdirigeres efter episoden. Dagestan har en overvejende muslimsk befolkning. Under Gaza-konflikten er en antijødisk stemning blevet forstærket i den russiske republik.

Israels regeringsleder, Benjamin Netanyahu, rettede efter stormen på lufthavnen i Dagestan henvendelse til Rusland og opfordrede indtrængende myndighederne til at beskytte alle israelere og alle jøder og gribe ind over for grupper, der ophidser til vold. headtopics.com

I Jerusalem skriver israelske aviser, at Israels ambassadør i Moskva arbejder sammen med de russiske myndigheder. Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at en folkemængde lørdag omringede et hotel i republikken for at få fat på flygtninge fra Israel i bygningen. Politiet fik lukket hotellet.

Regeringen i Dagestand siger, at"politimyndigheden i Makhachkalas lufthavn havde fungeret og handlet som den skulle." - Situationen er under kontrol, meddeler regeringen i republikken, der har omkring 3,1 millioner indbyggere, og som grænser op til Georgien. headtopics.com

