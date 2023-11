Antibiotikaforbrug stiger på hospitalerne: Stadig flere har alvorlige infektioner

Resistente E. Coli bakterier. Et fokus på antibiotikaforbruget, og hvor det er størst, skal blandt andet modarbejde den utilsigtede udvikling af antibiotikaresistente bakterier. Illustration: NIAID - E. coli Bacteria/Wikimedia Commons.Rapporten, der udarbejdes af Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet, viser både stigninger i antibiotikaforbruget på hospitalerne og fald hos de praktiserende læger.

Du kan til enhver tid indstille dine kontaktpræferencer, under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din ING/Profil.Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet.

Bliv underviser i tekniske installationer og digitalisering, og vær med til at skabe fremtiden inden for bæredygtigt byggeri (Kbh eller Hillerød)Udforsk, undervis og skab en bæredygtig fremtid for byggeriet - på KEA København eller HillerødVejdirektoratet søger projektleder til at stå i spidsen for anlægsprojekter og forbedringer på statsvejnettetTechnical Sales Engineer – Foundations – Offshore Wind IndustryProfessionel vandspecialist til... headtopics.com

»Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet«Løftebrud efter løftebrud har kostet Venstre dyrt, lyder det fra partinestor og strateg Claus Hjort Frederiksen, der nu kommer med sine råd til den næste formand. Læs mere ⮕

Græskaravler melder udsolgt: - Det er kommet bag på mig, at det er gået så stærktLæs mere her Læs mere ⮕

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge Læs mere ⮕

Det taler vi om på ing.dk: Er det synd for husejerne?Alle fulgte weekendens stormflod minut for minut. Men selvom det er en naturkatastrofe, ved man, at den kommer med mellemrum. Læs mere ⮕

Ten Hag nægtede at tale om det: 'Jeg har ingen kommentarer til det'»Straffesparket ændrede kampen.« Læs mere ⮕

Politiet leder stadig efter gerningsmænd til to knivstikkerierPolitiet tror ikke, at gerningsmanden er den samme Læs mere ⮕