Antallet af dræbte journalister stiger fortsat i Gaza

Committee to Protect JournalistsSenest er den palæstinensiske journalist Duaa Sharaf og hendes barn blevet meldt dræbt i en israelsk luftangreb på Gaza. Duaa Sharaf arbejdede for Radio Al-Aqsa, der er tilknyttet Hamas.

”Over de sidste tre uger har Committee to Protect Journalists dokumenteret, at denne er den mest dødelige for journalister, siden vi begyndte at monitorere området i 1992,” siger Committee to Protect Journalists i en udtalelse.Krigen mellem Hamas og Israel begyndte, da Hamas-krigere 7. oktober angreb Israel. Siden har Israel svaret igen med omfattende angreb., der baserer sin opgørelse på tal fra 29.

Derudover er 116 palæstinensere blevet dræbt på Vestbredden. AP skriver videre, at 5431 israelere er blevet såret. For palæstinensere i Gaza er tallet 20.242. Tallene er behæftet med betydelig usikkerhed. headtopics.com

”Da journalisters evne til at indsamle nyheder og få vidneberetninger er blevet stadig mere begrænset, er offentlighedens mulighed for at kende og forstå, hvad der sker i denne konflikt, alvorligt kompromitteret, med sandsynlige konsekvenser over hele verden,” skriveri en udtalelse om weekenden black out i Gaza, hvor indbyggerne mistede muligheden for at kommunikere med omverdenen, da blandt andet internettet ikke fungerede.

Blandt de dræbte er 24 palæstinensere, fire israelere og en enkelt libaneser. Derudover er otte journalister blevet meldt sårede, mens ni journalister enten er blevet meldt forsvundne eller tilbageholdt.”IDF retter angreb mod al militær aktivitet fra Hamas i Gaza,” lød det i et brev sendt til medierne ifølge Reuters. headtopics.com

