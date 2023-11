Annoncørbetalt indhold: Tag testen: Hvad ved du om at eje elbil?

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det og en række andre fakta og fordomme om elbiler får du svar på i denne quiz, der samtidig giver dig en god forklaring på de mange elbils-myter.

Som elbilsejer er det selvfølgelig optimalt at kunne oplade bilen derhjemme. Her kan OK hjælpe med en løsning, der passer til netop dine ladebehov. Med en OK ladepakke er du nemlig sikret en optimal ladeløsning. OK tilbyder forskellige ladeløsninger, hvor du enten kan leje eller eje din egen ladeboks, og du kan tilmed købe strømmen direkte af OK uden fordyrende mellemled.kan du desuden følge dit kWh-forbrug på dine hjemmeladninger. Sidst men ikke mindst kan du holde øje med elprisen time for time og planlægge dine opladninger, så du lader, når strømmen er billigst. headtopics.com

Det betyder kort sagt, at du med OK får alt det, du skal bruge, for at været bedst muligt kørende i din elbil.

Datatilsynet skal vurdere Teams-brug i Københavns folkeskoler | NyhederKøbenhavns Kommune skal nu redegøre for brugen af Microsoft Teams i kommunens folkeskoler overfor Datatilsynet. Læs mere ⮕

Pernille Vermund er nu igen officielt formand for Nye Borgerlige | NyhederEndnu et punkt er blevet krydset af på dagsordenen på Nye Borgerliges årsmøde: Formandsvalg. Læs mere ⮕

Israel til civile: Bevæg jer sydpå for jeres egen sikkerheds skyld | NyhederTalspersonen for den israelske hær, Daniel Hagari, 'beder indtrængende' de civile i det nordlige Gaza og Gaza By til at forlade området og søge sydpå 'med det samme'. Læs mere ⮕

Afgående hollandsk premierminister: Nato-toppost er 'meget interessant' | NyhederDen mangeårige hollandske premierminister, 56-årige Mark Rutte, kalder ifølge det hollandske medie De Telegraaf stillingen som Nato-generalsekretær 'meget interessant'. Læs mere ⮕

Underskriftsfejl får golfspilleren Nicole Broch diskvalificeret | NyhederNicole Broch Estrup var lørdag på vej imod et godt resultat, men en teknisk fejl satte en stopper for den danske golfspiller ved turneringen Aramco Team Series Riyadh i Saudi-Arabien. Læs mere ⮕

Lynmål grundlægger let FCK-sejr over oprykker | NyhederEfter blot 20 sekunder var hjemmeholdet FCK i front. Læs mere ⮕