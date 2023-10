Anne Laxholm ændrer mening: 'Du skal bare være dig selv, Frederik'

Ved aftenens jubilæumsudgave af 'Vild med Dans' skiftede dommer Anne Laxholm pludselig retning.Rådet kommer i kølvandet på en noget mere krads dom, hun gav den nye danser i sidste uges program.»Jeg er rigtig glad for, at hun trak den i land. Jeg synes, at det var et meget voldsomt ord at bruge, som ikke hører hjemme i en dansekonkurrence,« siger Frederik Trudslev til B.T.

»Jeg er glad for, at hun også selv har tænkt over det. Vi kan jo alle sammen komme til at sige noget en gang imellem.«Dansepartneren, Jenna Bagge, mener ikke, at han gjorde noget i nærheden af, hvad dommeren beskyldte ham for ved sidste dans.

Parret dansede sammen med den tidligere deltager Albert Rosin en salsa til nummeret 'Don't Go Yet' af Camilla Cabello. De fik i aften 30 point. Alle par er ved aftenens show gået videre. Parret Kasper Fisker og Karina Frimodt sikrede sig en redning og er dermed beskyttet mod at ryge ud næste fredag. headtopics.com

