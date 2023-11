Angriber faldt om på banen: Nu deler han godt nyt fra hospitalssengen

'Jeg har det godt. Den hjælp jeg fik på banen var fantastisk. Jeg er på hospitalet nu og har det godt. Tak for al støtten'.Bas Dost: Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!Fodboldklubben har også delt et billede af angriberen. Her ligger han ned i en hospitalsseng, men han smiler og vender den ene tommel op.

Lægerne sprintede ind for at hjælpe Dost, der umiddelbart lå livløs på banen, og klubben har efterfølgende bekræftet, at angriberen fik livreddende førstehjælp. »Bas var væk et øjeblik, men de fik genoplivet ham. Lægerne fra begge klubber udførte et godt stykke arbejde, og de fortjener ros for, hvor hurtigt de greb ind,« har Wilco van Schaik, der er direktør i NEC, efterfølgende fortalt til tv-stationen NOS.Hele tre danskere var på banen for NEC, da Mathias Ross og Lasse Schöne også var med for gæsterne. AZ havde angriberen Jens Odgaard på banen, da kampen blev afbrudt.

