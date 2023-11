Andreas Mogensen sender rørende hyldest fra rummet: Far gav ham lysten til eventyr

Andreas Mogensens far nåede aldrig at se sin søn rejse ud i rummet, men det var dog faderen, der såede de første tanker om rumeventyret hos ham.Dét retoriske spørgsmål stiller Andreas Mogensen i et opslag på Facebook, og den danske astronaut er ikke i tvivl.

I en rørende hyldest til sin afdøde far, fortæller Andreas Mogensen, hvordan faderen – Jens Hagbarth Mogensen – hele livet har præget ham med internationalt udsyn og modet til at forfølge sine drømme. Jens Hagbarth Mogensen arbejdede med shipping i Mærsk, og derfor levede familien en stor del af Andreas Mogensens barndom under fjerne himmelstrøg.

Uge 43 er helliget Knæk Cancer-kampagnen, og i opslaget fortæller Andreas Mogensen, hvordan faderen i 2011 alt for tidligt mistede livet til den frygtede sygdom.»Min far døde af kræft i 2011. Eller mere præcist: Han havde kræft, og det ville havde taget livet af ham før eller senere, men han døde af kemoterapi, hvilket gjorde ham ældre og svagere end de 77 år, han var. headtopics.com

»Jeg var 15 år, da vores familie endelig vendte hjem til Danmark i håbet om at blive der permanent. Men da var det for sent. Jeg havde fået blod på tanden. Så snart jeg var færdig på gymnasiet, rejste jeg hjemmefra og tog på universitet i London.«

»Det er svært at sige med sikkerhed, hvad der former os og vores liv. Hvor stammer min eventyrlyst og min drøm om at rejse ud i rummet fra?« spørger Mogensen og giver altså selv svaret:

