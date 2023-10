Anderlecht belønner Fredberg med lang aftale

Den danske fodbolddirektørs kontrakt stod til at udløbe til sommer, men nu har han forlænget samarbejdet med den belgiske klub.Anderlechts præsident, Wouter Vandenhaute, kalder forlængelsen et logisk resultat af Fredbergs succes på transfermarkedet.

- Da jeg indledte samtaler med Jesper Fredberg, der var mere eller mindre ukendt for os, for et år siden, blev jeg straks slået af, hvor fast han troede på Anderlechts potentiale. - I de mange samtaler bagefter overbeviste Jesper mig om, at han kunne være manden, der kunne føre os tilbage til toppen. I sidste sæsons krisesituation viste han sine kvaliteter og sin brændende ambition.

- Efter sommerens succesfulde transfervindue var konklusionen klar: Jesper ser sin fremtid i Bruxelles i de kommende år. Denne kontraktforlængelse er det logiske resultat, siger præsidenten blandt andet til klubbens hjemmeside. headtopics.com

Fredberg kom til Anderlecht for lidt mindre end et år siden, efter at han havde været sportschef i Viborg FF. I Anderlecht har fodbolddirektøren været glad for at hente danskere, da spillere som Kasper Dolberg, Anders Dreyer og Kasper Schmeichel er kommet til klubben.

Danmark Overskrifter

Læs mere:

EkstraBladet »

B.T. afslører: Anderlecht belønner Jesper Fredberg med ny kontraktDen danske fodbolddirektør har vendt skuden i Anderlecht. Læs mere ⮕

Øjenlæge op til halloween: Farvede kontaktlinser kan skade øjetLæs mere her. Læs mere ⮕

Sommerhus var overtændt - hovedbygningen er helt færdigKlik og læs mere Læs mere ⮕

17-årig dreng dømt for drabLæs mere her Læs mere ⮕

Stort postyr efter gorilla-opslag:Læs mere her Læs mere ⮕

Professor: Den kan blive lukketLæs mere her Læs mere ⮕