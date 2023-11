Anastacia og Craig David kommer til Danmark

Anastacia kommer næste år til Danmark. Hun tager endda Cragid David med sig, når de to indtager 'Vi elsker'-festivalen. Foto: Michael Kremer/Geisler-Fotopress/Ritzau Scanpix

Igennem en årrække har 'Vi elsker'-konceptet underholdt danske festivalgæster med navne fra 90'erne og 00'erne.

Det er ingen ringere end Anastacia og Craig David, der kommer til at indtage 'Vi elsker' som hovednavnene, afslører festivalen mandag i en pressemeddelelse, hvor de første fem af 25 navne er annonceret. headtopics.com

- Det er lykkes igen at få nogle af de allerstørste med, og så har vi flere store overraskelser klar til danskerne. Koncerten skulle have været afviklet i oktober sidste år, men med en dags varsel måtte sangeren udskyde sin danske koncert på grund af sygdom.

Ud over sin karriere som musiker har hun også været på tv i Australien, hvor hun i 2021 vandt programmet 'The Masked Singer' (på dansk 'Hvem holder masken, red.).

