Amerikansk tøjgigant trækkes i retten i sag om seksuelt misbrug

Firmaet Abercrombie & Fitch fra New York trækkes ind i retssag om misbrug af unge mænd. Sagen begyndte med afsløringer af den tidligere administrerende direktør Mike Jeffries' misbrug af unge mænd til sexorgier. Nu trækkes også firmaet ind i sagen.Det amerikanske tøjfirma Abercrombie & Fitch skal for retten i en prekær sag. Ifølge anklageskriftet, der netop er fremlagt i New York, har firmaet finansieret sexhandel.

Sagen, der begyndte med en lang række afsløringer på BBC, handler om unge mandlige modeller, der er blevet udnyttet seksuelt. Ifølge mændenes vidnesbyrd, har direktøren arrangeret fester over hele verden, hvortil unge mænd blev fløjet ind for at have sex.

Abercrombie & Fitch anklages for at have 'vendt det blinde øje til', når den tidligere direktør Mike Jeffries udnyttede unge mænd til sexorgier.Ifølge anklageskriftet 'vidste' virksomheden eller 'burde have vidst', at de leverede den ‘økonomisk livsnerve til den sexhandelsorganisation’ som Mike Jeffries stod bag fra 1992 og 2014 – mens han var administrerende direktør for virksomheden. headtopics.com

Ligesom det fremhæves at medarbejdere 'pakkede hans sexlegetøjstaske til forretningsrejser' og at Jeffries sendte e-mails fra virksomhedens mailsystem, når han skrev til modelspejdere og arrangerede, hvordan unge mandlige modeller kunne misbruges.

