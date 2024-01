Amerikansk rummission mod Månen støder på problemer

Første amerikanske rummission mod Månen i 52 år er løbet ind i problemer. Med på rumfartøjet med kurs mod Månen er aske fra flere af skuespillerne, der i sin tid stillede med i den oprindelige "Star Trek"-serie. Blandt andre Nichelle Nichols, som spillede Uhura og DeForest Kelley, som spillede dr. Leonard McCoy.





