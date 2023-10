Amerikansk rovfugl spottet i Danmark for første gang

Det er altså første gang, at en rovfugl er fløjet over Atlanterhavet fra Nordamerika til Danmark.- Der har aldrig været en nordamerikansk rovfugl, der er nået til Danmark. Det er første gang nogensinde, at vi har set den fredag og torsdag, siger han.- Den har krydset Atlanten, så den har fløjet flere tusind kilometer forkert på en eller anden tropisk storm, siger Rolf Christensen.

- Om den når tilbage til Nordamerika, det er tvivlsomt. Det er næste forår, den skal finde ud af, hvor den hører til, tilføjer han. En storm kan have været med til at give den og flere andre amerikanske landfugle luft under vingerne, da der sent i september og start oktober blev set flere af dem rundt omkring i Europa.

Arten er særlig sjælden i Europa og ikke mindst i Skandinavien, hvor der indtil denne fugl kun var set én gang. Det var i Norge i 2018.Den amerikansk kærhøg har et vingefang på 110 centimeter og en længde på 42 centimeter. Når den skal jage er det lavt over terræn efter mus og fugle, gerne nær sø og rørskov. headtopics.com

Som ung er den mørkebrun og rødlig i farverne og minder på mange måder om den blå kærhøg, som er almindelig i Danmark. Ifølge Rolf Christensen vil fuglen formentlig trække ned i Europa, men der er i løbet af weekenden rig mulighed for at se den.

- Kigger man på alle de andre europæiske fund, tyder det på, at den skal videre sydpå gennem Europa i en forkert verdensdel, hvor den ikke hører til, siger Rolf Christensen.

