Amerikansk kraftværk bruger CO2 i stedet for vanddamp

Den proces er velkendt og optimeret, hvilket blandt andet danske kraftvarmeværker har excelleret i gennem næsten 100 år. Virkningsgraden, når der alene ses på produktion af el, ligger på mellem 35 og 50 procent.

Når man brenner jetfuel, begrenser en temperaturen til rundt 2000 grader (for å unngå at høytrykksturbinen smelter ned). Så 700 grader er vel ingen kunst. I dag er det vel mest dampen som ikke skal være varmere (begrenset temperatur og trykk på dampen (uten at jeg vet nøyaktig hvorfor)). Dess høyere trykk og temperatur en har, dess bedre virkningsgrad kan en få (gjelder primært temperatur).

