Ambassadør med direkte besked til kidnapperne: 'I har begået en stor fejl'

Et frygteligt gidseldrama udspiller sig i Colombia, hvor fodboldstjernen Luis Diaz' far fortsat holdes som gidsel af ukendte gerningsmænd.Tidligere søndag reagerede Colombias ambassadør i Storbritannien, Roy Barreras, på det drama, der lige nu fylder alt i det sydamerikanske land.Roy Barreras, da han i 2014 var i senatet i Colombia.

»Det er tid. Undgå en større tragedie. Det vil være skidt for jer. Ret op på fejlen. Løslad Lucho Diaz' far nu!,« skriver Roy Barreras. Colombiansk politi har udlovet en dusør på 342.000 danske kroner for information, der kan hjælpe med at redde fodboldspillerens far.Diego Jota hyldede Diaz, da han scorede. Læs mere om den smukke gestus

